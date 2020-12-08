Araç alacaklar dikkat! İkinci el araç fiyatları düştü
2020 yılı başından beri astronomik şekilde artan ikinci el araç fiyatları düşüşe geçti.
GÜNDEM 08.12.2020, 10:01
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İkinci el araç fiyatları düşüşe geçti. Koronavirüs salgınıyla birlikte sürekli artan ikinci el ve sıfır otomobil fiyatlarında değişim başladı. İkinci el otomobil fiyatları yavaş yavaş düşmeye başladı. Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından açıklanan verilere göre Kasım ayın otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,8 azalarak 80 bin 141 adette kaldı.
Sıfır araçta yaşanan kampanyalar ve indirimler ikinci el araç fiyatlarına yansıdı. Dünya.com’a konuşan ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın şunları söyledi:
“Son 1 yıldır yükselen 2.el araç talebi ve fiyatları ilk kez düştü. Ayrıca, uzun zamandır elinde yüksek maliyetli 2.el araç tutan esnaf ve satıcı da bu koşullarda daha fazla stok maliyeti yüküne dayanamayıp fiyatları düşürdü. Kasım ayındaki 2.el’deki fiyat düşüşlerinin ortalama yüzde 6-12 arasında olduğunu gözlemledik” ifadelerini kullandı.
Sıfır araçta yaşanan kampanyalar ve indirimler ikinci el araç fiyatlarına yansıdı. Dünya.com’a konuşan ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın şunları söyledi:
“Son 1 yıldır yükselen 2.el araç talebi ve fiyatları ilk kez düştü. Ayrıca, uzun zamandır elinde yüksek maliyetli 2.el araç tutan esnaf ve satıcı da bu koşullarda daha fazla stok maliyeti yüküne dayanamayıp fiyatları düşürdü. Kasım ayındaki 2.el’deki fiyat düşüşlerinin ortalama yüzde 6-12 arasında olduğunu gözlemledik” ifadelerini kullandı.
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