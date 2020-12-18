Araç alacaklar dikkat! Ekspertizde en çok karşılaşılan hileler...

Türkiye’de araç sahipleri veya araç almayı düşünen vatandaşlar sıfır araçlardaki fiyat pahalılığı nedeniyle ikinci el piyasasını tercih etmektedir.

Ancak ikinci el araçlarda meydana gelen sıkıntılar araç satın alacakları canından bezdirebiliyor.

Bu sıkıntılar genellikle ekspertiz hizmeti ile çözülebilmekte.

Ancak ekspertizde ortaya çıkan kazalı otomobil oyunlarına karşı ne yapılabilir en çok merak edilen araştırılan konulardan birisi olmayı sürdürüyor.

Ekspertizde eksik ya da yanlış bilgi verilerek sorun yaşayan alıcılar genelde araçların hasar geçmişleri ile alakalı olmakta..

Boyasız olarak satışa sunulan bir araçta ya da birkaç parçada hasar ve hasara neden olan boya çıkma durumu bildirilmeyen değişime uğramış parçalar kontroller sırasında büyük farklar olduğu fark edilebiliyor.

Açılan airbagler gibi parçaların değiştirilmeyip sadece onarımının yapılması halinde tespiti zorlaşıyor. Bu ihmal nedeniyle meydana gelebilecek kazalar ölümcül olabilmekte.

Bu tür onarımlar ancak çok titizlikle incelendiğinde ortaya çıkıyor.

Parçalar eğitimli uzmanlarca orjinalleriyle değiştirildiği için aracın servis geçmişi ve detaylı tramer dökümünü incelediğiniz takdirde bu parçalar tespit edilebilmekte.

En çok karşılaşılan oyunların başında parça değişimi ve kilometre düşürme konusu var.

İkinci el araç satış değerini doğrudan etkileyen hususlardan biri de kaza yapan araca aynı renkte çıkma parçaların takılarak orijinal iddiasıyla satılmaya çalışılması.

Kilometre düşürme oyunu da hala en çok başvurulan yöntemlerin başında yer alıyor.

Ekspertiz öncesinde sıradan tamircilere götürülerek motor arızalarının gizlenmeye çalışması ve küçük onarımlar yapılarak aracın satılmaya çalışılması da karşılaşılan diğer sahtekârlıklardan sadece biri.

Ekspertiz hizmeti aracın mevcut durumunun tespitini içerir ve anlık sonuçlar ortaya koyar. Ekspertiz esnasında bulunmayan ve sonradan ortaya çıkan arızalar için ekspertiz firmaları garanti veremez.

Ekspertiz merkezi kaynaklı bir mağduriyetin tespit edilmesi halinde normal yollardan bir sonuç alınamıyorsa mutlaka tüketici mahkeme heyetlerine gidilmelidir.

Son zamanlarda çokça rastlanan ve çok dikkatli olması gereken bir diğer hususta kaza yapmış pert olmuş iki farklı aracın birleştiriliyor olması.

Kimi sahtekarlıklar öyle iyi bir işçilikle yapılıyor ki anlamak için saatlerce aracı incelemek gerekmekte.

Birleştirilmiş aracı anlamanın en önemli yolu kaynak izleridir.

Birleştirilmiş araçlarda farklı iki araç birbirine kaynak yapılarak birleştirilir.

Ancak kaynak izleri mutlaka belli olmakla beraber özellikle farklı renklerden monte edilen araçlarda sonradan yapılan boya sebebiyle mikron farklılıkları tespit edilmektedir.

Kilometre düşürmenin ve hava yastıklarının hala en çok rastlanan hileler olduğunu belirten uzmanlar araç fiyatlarının artmasıyla yeni hilelerin ortaya çıktığını kaydediyor.

İkinci el araç alacak vatandaşların kesinlikle ekspertiz yaptırmaları gerektiğinin altını çizen uzmanlar, ekspertiz firmaları arasında ise çok kapsamlı kontrol yapan, TSE belgeli kuruluşların tercih edilmesinin önemine dikkat çekiyor.

