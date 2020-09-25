Arabayla dolaşırken fenalaşan genç hayatını kaybetti
Karaman’da arkadaşlarıyla birlikte arabayla gezerken aniden fenalaşan 17 yaşındaki genç, getirildiği evin bahçesinde hayatını kaybetti.
GÜNDEM 25.09.2020, 09:07
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Olay, akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki arkadaşıyla birlikte arabayla gezmeye çıkan Mücahit Biçer (17), biranda araç içerisinde fenalaştı. Bunun üzerine Biçer, arkadaşları tarafından Yenimahalle 383 Sokak’ta bulunan tek katlı eve getirildi. Evin bahçesinde Biçer’in iyice bilincini kaybetmesi üzerine arkadaşları hemen sağlık ekibinden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Mücahit Biçer’in hayatını kaybettiğini tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Biçer’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlene bilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, hayatını kaybeden Biçer’in yanında bulunan iki arkadaşını ifadesini almak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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