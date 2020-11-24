Araba almak için doğru zaman mı? Araç fiyatları ne olacak?

İster sahibinden oto şeklinde ister internet üzerinden verilen ikinci el otomobil ilanları olsun piyasadaki değişiklikler nedeniyle sürekli dalgalanma yaşıyor. İkinci el otomotiv piyasasındaki yaşanan bu dalgalanma araç alacakların da kafasını karıştırmakta.

Ekonomik açısında tarihi günler yaşadığımız bu zamanda araba almak mantıklı mı?

Araba almak için doğru zaman ne zaman?

Ekonomik açıdan yaşadığımız kötü gidişat Türkiye otomobil satışlarını da etkiliyor.

Araba sahibi olmak herkesi hayali. Dengelerin sürekli değiştiği, tahminlerin yanılıp, hedeflerin yenilendiği günlerde galericiler piyasadaki durgunluktan yakınırken, araç almak isteyenler ise fiyatlarının pahalı olması ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle kara kara düşünüyor.

Geçtiğimiz aylarda ÖTV matrah artış ve düzenlemesi ve döviz kurlarındaki yükseliş sıfır kilometre fiyatlarını yukarıya çekti. Haliyle ikinci elde fiyatlar da uçtu.

Ancak döviz kurlarında düşüş etkisini otomobil piyasasında da bir beklentiye yol açtı.

Son günlerde araç fiyatlardaki artış trendi durdu ve talep azalmasıyla orantılı ortalamada yüzde 3'lük bir fiyat düşüş yaşandı

Yaşanan tüm bu gelişmeler 2020 yılının son ayında yeni araç kampanyalarının yenileneceği ve fiyat indirimleri de etkileyeceği belirtiliyor.

Uzmanlar dövizdeki düşüşünün 2. el araç fiyatlarını düşürmeyeceği bunun yerine distribütör destekli düşük kredi kampanyalarının başlayacağı görüşünde.

Sıfır araç fiyatlarında güncellemelerin 2.el fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.

Bu da şu demek... Yıl sonuna kadar sıfır otomobil fiyatları artmayacak. Böylelikle ikinci el aracını pahalıya satmaya çalışanlar hüsrana uğrayacak.

Bu da ikinci el otomobil almak için en doğru zamana işaret ediyor.



