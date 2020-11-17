Ara tatil uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgınına karşı alınabilecek olağanüstü önlemlerin görüşüldüğü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplandı. Saat 15:30'da başlayan toplantının ardından sokağa çıkma yasağı, yüz yüze eğitimde kısıtlama gibi önemli konularda karar alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabinede Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yer alıyor. Okullar yeniden ne zaman açılacak? Ara tatil uzayacak mı? İşte son dakika gelişmelerini içeren tüm soruların cevabı haberde...



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Koronavirüs salgının başından beri yüz yüze eğitimin taraftarı oldu. EBA üzerinden yapılan uzaktan eğitimi de destekleyen Selçuk, yüz yüze eğitimin başlasa da EBA üzerinden eğitimlerin devam edeceğini söyledi. Öğrencilerin kendisini her gördüğünde ara tatili sorduğunu söyleyen Ziya Selçuk, 16 Kasım'da ara tatilin başlayacağını söylemişti. Koronavirüs salgınında günlük vakaların 3 bin bandını geçmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi önemli kararlar almak için toplandı. Yüz yüze eğitimin de görüşüldüğü toplantı öncesinde MEB Bakanı Ziya Selçuk, okulların tamamen açılmasını arzu ettiğini ancak şartların buna izin vermediğini dile getirmişti. Selçuk elinden gelen her şeyi yapacağını sözlerine eklemişti.

İşte Ziya Selçuk'un o açıklaması:





Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre okulların 23 Kasım'da açılması bekleniyor. Yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planı doğrultusunda il önce okul öncesi ve 1 sınıflar okula başlamıştı. Ardından ek olarak 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. 2 Kasım'da ise 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim için okula gitmeye başladı. 16 Kasım tarihinde ise bütün öğrenciler ara tatile çıktı. Ortaokul 6 ve 7. sınıflarla lise 10 ve 11. sınıfların ne zaman okula başlayacağı merak edilirken MEB tarafından yapılan açıklamaya göre bu sınıfların diğer sınıflarla birlikte 23 Kasım'da başlayacağı söylenmişti.

Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeleri görünce çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım.

Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız.

