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Ara tatil uzatıldı Tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?
Koronavirüs gölgesi altında devam eden 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için ilk ara tatil süresi kabine toplantısı sonrası değişti. İşte okulların açılacağı tarih...
GÜNDEM 18.11.2020, 10:00
2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili pazartesi başlamıştı.
Okullar 31 Aralık 2020 tarihine kadar açılmayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de (Hafta sonu ile birlikte 9 gün) olarak ilan edilmişti.
Dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı dahil birçok kısıtlama tekrardan yürürlüğe girdi.
Yeni kararlar sonrası okullar 31 Aralık 2020 tarihine kadar tatil olacak.
Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de,
İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.
Okullar 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak
Ancak yeni kısıtlamaların getirilmesi MEB takvimini nasıl etkileyecek henüz bilinmiyor.
Okullar 31 Aralık 2020 tarihine kadar açılmayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de (Hafta sonu ile birlikte 9 gün) olarak ilan edilmişti.
Dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı dahil birçok kısıtlama tekrardan yürürlüğe girdi.
Yeni kararlar sonrası okullar 31 Aralık 2020 tarihine kadar tatil olacak.
Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de,
İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.
Okullar 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak
Ancak yeni kısıtlamaların getirilmesi MEB takvimini nasıl etkileyecek henüz bilinmiyor.
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