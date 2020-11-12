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Apple’ı tahtından eden marka! İşte dünyanın en çok satan cep telefonu
Dünyanın en çok satan telefon markası belli oldu. Paylaşılan raporla dünyanın önde gelen akıllı telefon devlerinin satış rakamları şaşırtan sonuçlar ortaya çıktı.
GÜNDEM 12.11.2020, 17:19
Dünya genelinde cep telefonları arasında kıyasıya yarış sürerken ABD’de marka savaşı giderek artıyor.
Apple firması %30.2 oranıyla ikinci sıraya gerilerken %33.7 satış oranıyla Samsung firması liderliğe oturdu.
Apple'ın düşüşteki şaşkınlığı sürerken neden ikinci sıraya düştüklerine dair bir çok teori ortaya atılıyor.
Ancak düşünün nedenleri arasına ilk sıraya geç tanıtılan Iphone 12 modelleri olduğu iddia ediliyor.
Samsung'dan sonra tahtın üçüncü sırasınae %14,7 oranıyla LG firması yer alıyor.
Dünya çapında liderlik sıralamasında Samsung markası yine liderliğini sürdürüyor.
Samsung dünya genelinde %21.9 satış oranı ile adından söz ettiren marka oldu.
Dünya çapında ikinsi sırada ise %14.1 pay ile Huawei firması yer alıyor.
Üçüncü sırada %12.7 pay ile Xiaomi
.Apple ise %11.9 ile dördüncü sırada yer alıyor.
Amerikan Devi Apple firmasının bundan sonra nasıl bir satış stratejisi yürüteceği ise merak konusu.
Apple firması %30.2 oranıyla ikinci sıraya gerilerken %33.7 satış oranıyla Samsung firması liderliğe oturdu.
Apple'ın düşüşteki şaşkınlığı sürerken neden ikinci sıraya düştüklerine dair bir çok teori ortaya atılıyor.
Ancak düşünün nedenleri arasına ilk sıraya geç tanıtılan Iphone 12 modelleri olduğu iddia ediliyor.
Samsung'dan sonra tahtın üçüncü sırasınae %14,7 oranıyla LG firması yer alıyor.
Dünya çapında liderlik sıralamasında Samsung markası yine liderliğini sürdürüyor.
Samsung dünya genelinde %21.9 satış oranı ile adından söz ettiren marka oldu.
Dünya çapında ikinsi sırada ise %14.1 pay ile Huawei firması yer alıyor.
Üçüncü sırada %12.7 pay ile Xiaomi
.Apple ise %11.9 ile dördüncü sırada yer alıyor.
Amerikan Devi Apple firmasının bundan sonra nasıl bir satış stratejisi yürüteceği ise merak konusu.
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