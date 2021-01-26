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Apple'dan kullanıcılarına kalp pili uyarısı
Apple yeni çıkardığı cep telefonu modellerindeki kablosuz şarj teknolojisi MagSafe ile ilgili bir uyarı yayımladı.
GÜNDEM 26.01.2021, 16:04
Apple'ın 2020'nin son çeyreğinde çıkardığı telefonlardaki MagSafe özelliği güçlü bir mıknatısla telefonun şarj olmasını sağlarken konuşma açısından da kolaylık sağlıyordu.
Apple geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklama ile iPhone 12’nin kalp pili ve diğer medikal cihazlara etkisini anlattı.
Firma MagSafe sisteminin kullandığı mıknatıslardan dolayı bazı medikal cihazlarda parazitlere yol açabileceğini belirtti. Fakat bu parazitlenmenin eski iPhone modellerinin yol açtığı parazitlenme ile aynı düzeyde olacağı açıklandı. Yani eski telefonların kalp piline verdiği zarar ile yeni telefonların verdiği zarar aynı düzeyde.
Her ne kadar Apple MagSafe'in kalp pilini bozmayacağını belirtse de uzmanlar cep telefonlarının kalp bölgesine yakın taşınmaması uyarısına devam ediyor.
Apple geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklama ile iPhone 12’nin kalp pili ve diğer medikal cihazlara etkisini anlattı.
Firma MagSafe sisteminin kullandığı mıknatıslardan dolayı bazı medikal cihazlarda parazitlere yol açabileceğini belirtti. Fakat bu parazitlenmenin eski iPhone modellerinin yol açtığı parazitlenme ile aynı düzeyde olacağı açıklandı. Yani eski telefonların kalp piline verdiği zarar ile yeni telefonların verdiği zarar aynı düzeyde.
Her ne kadar Apple MagSafe'in kalp pilini bozmayacağını belirtse de uzmanlar cep telefonlarının kalp bölgesine yakın taşınmaması uyarısına devam ediyor.
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