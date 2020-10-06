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Apple'dan iOS 14 itirafı
Apple, iOS 14 için güncellemesini yayınlamasının ardından yaptığı açıklamada şarj sorununun olduüunu itiraf etti.
GÜNDEM 06.10.2020, 07:13
Apple, resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak yeni güncelleme ile birlikte İphone'larda şarj sorunu yaşandığını doğruladı.
Birçok yenilikle beraber iOS 14 güncellemesini yayınlayan Apple, kullanıcılara bu sorun için ilginç bir çözüm önerisinde de bulundu.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, Aktivite, Sağlık ve Fitness uygulamalarıyla alakalı altı problemin olduğunu, sadece iPhone'larda değil, Apple Watch modellerinde de pil tüketim sorunu yaşandığı belirtildi.
Ayrıca şirket, pil sorununun çözümü için İphone'ların sıfırlanmasını önerdi.
Birçok yenilikle beraber iOS 14 güncellemesini yayınlayan Apple, kullanıcılara bu sorun için ilginç bir çözüm önerisinde de bulundu.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, Aktivite, Sağlık ve Fitness uygulamalarıyla alakalı altı problemin olduğunu, sadece iPhone'larda değil, Apple Watch modellerinde de pil tüketim sorunu yaşandığı belirtildi.
Ayrıca şirket, pil sorununun çözümü için İphone'ların sıfırlanmasını önerdi.
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