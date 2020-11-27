Apple’dan devrim gibi bir özellik geliyor!
Apple’dan devrim gibi bir özellik geliyor. Dev teknoloji şirketi iPhone 13 modellerinden birinde şarj girişini kaldırmayı planlıyor.
GÜNDEM 27.11.2020, 08:13
Apple devrim niteliğinde bir özelliği uygulamayı yayınlamaya hazırlanıyor. Apple, iPhone 13 modellerinden birinde şarj girişini kaldırmayı planlıyor. Dev teknoloji şirketi, önümüzdeki yıllarda tüm iPhone modellerinden şarj girişlerini kaldıracak.
Tutarlı sızıntılarıyla bilinen Jon Prosser, Apple’ın tüm iPhone’lardan şarj girişini kaldırmanın “cesur” bir hareket olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle Apple öncelikle tüm iPhone 13 modellerinden değil, yalnızca birinden şarj girişini kaldırmayı planlıyor.
Şu an için bu modelin hangisi olacağı konusunda henüz bir karar verilmiş değil. Apple, böylece kademeli olarak telefonlardan şarj cihazını kaldıracak.
Apple bir süre önce iPhone 12 modelini tanıtmıştı. Lansmanda en çok üzerinde durulan özelliklerden biri de iPhone’lara bir mıknatıs yardımıyla sıkı sıkıya bağlanabilen MagSafe kablosuz şarj cihazı olmuştu.
MagSafe kablosuz şarj cihazı, mıknatıslı tutunma özelliği ve kompakt tasarımıyla diğer kablosuz şarj pedlerinden açık bir şekilde ayrılıyor.
Jon Prosser'e göre Apple, MagSafe’in benimsenmesi konusunda agresif bir politika yürütmeyi planlıyor.
Apple, 2016 yılında tanıtılan iPhone 7 ile birlikte kulaklık girişine veda etmişti.
Tutarlı sızıntılarıyla bilinen Jon Prosser, Apple’ın tüm iPhone’lardan şarj girişini kaldırmanın “cesur” bir hareket olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle Apple öncelikle tüm iPhone 13 modellerinden değil, yalnızca birinden şarj girişini kaldırmayı planlıyor.
Şu an için bu modelin hangisi olacağı konusunda henüz bir karar verilmiş değil. Apple, böylece kademeli olarak telefonlardan şarj cihazını kaldıracak.
Apple bir süre önce iPhone 12 modelini tanıtmıştı. Lansmanda en çok üzerinde durulan özelliklerden biri de iPhone’lara bir mıknatıs yardımıyla sıkı sıkıya bağlanabilen MagSafe kablosuz şarj cihazı olmuştu.
MagSafe kablosuz şarj cihazı, mıknatıslı tutunma özelliği ve kompakt tasarımıyla diğer kablosuz şarj pedlerinden açık bir şekilde ayrılıyor.
Jon Prosser'e göre Apple, MagSafe’in benimsenmesi konusunda agresif bir politika yürütmeyi planlıyor.
Apple, 2016 yılında tanıtılan iPhone 7 ile birlikte kulaklık girişine veda etmişti.
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