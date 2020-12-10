Apple’dan bir sürpriz daha
Apple’dan bir sürpriz daha geldi. Dev teknoloji şirketi, kimsenin beklemediği bir renk seçeneği için hazırlanıyor.
GÜNDEM 10.12.2020, 14:30
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Apple, başta MacBook olmak üzere piyasaya sürdüğü tüm cihazlar için sürpriz bir seçenek üzerinde çalışıyor.
Dev teknoloji şirketi, kimsenin beklemediği bir renk seçeneği için hazırlanıyor. Ortaya çıkan patente göre Apple, mat siyah seçeneği için çalışmalara başladı.
Apple M1 işlemcili MacBook Pro ve MacBook Air modellerini duyuran Apple’ın, yakın gelecekte piyasaya sunacağı MacBook modelleri ile ilgili önemli bir rapor yayınlandı.
Buna göre Apple’ın ışığı emebilen mat siyah MacBook modelleri üzerinde çalıştığı iddia edildi.
Bu rengin üretim açısından pek çok zorluk yarattığı biliniyor. Patentte alüminyum, titanyum ve çelikten bahsediliyor. Bu materyallerin mat siyah renkte üretimi oldukça zor.
Web Tekno’nın haberine göre Apple'ın patenti, işte bu zorluğun üstesinden gelecek çeşitli üretim tekniklerini anlatıyor.
Siyah mat seçeneği sadece MacBook'ları kapsamıyor. iPone, iPad ve Apple Watch gibi farklı Apple cihazları da patent kapsamında.
Dev teknoloji şirketi, kimsenin beklemediği bir renk seçeneği için hazırlanıyor. Ortaya çıkan patente göre Apple, mat siyah seçeneği için çalışmalara başladı.
Apple M1 işlemcili MacBook Pro ve MacBook Air modellerini duyuran Apple’ın, yakın gelecekte piyasaya sunacağı MacBook modelleri ile ilgili önemli bir rapor yayınlandı.
Buna göre Apple’ın ışığı emebilen mat siyah MacBook modelleri üzerinde çalıştığı iddia edildi.
Bu rengin üretim açısından pek çok zorluk yarattığı biliniyor. Patentte alüminyum, titanyum ve çelikten bahsediliyor. Bu materyallerin mat siyah renkte üretimi oldukça zor.
Web Tekno’nın haberine göre Apple'ın patenti, işte bu zorluğun üstesinden gelecek çeşitli üretim tekniklerini anlatıyor.
Siyah mat seçeneği sadece MacBook'ları kapsamıyor. iPone, iPad ve Apple Watch gibi farklı Apple cihazları da patent kapsamında.
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