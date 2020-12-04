Apple'da sıkıntı büyük! Yine davalık oldu

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde, yanıltıcı suya dayanıklılık iddiaları nedeniyle İtalya'da yaklaşık 12 milyon dolarlık para cezasına çarptırılırken geçen ay da açılan davalar sonucunda iPhone 6, iPhone 7 ve iPhone SE modellerini etkileyen kötü şöhretli batarya uygulamaları nedeniyle ABD'nin 30'dan fazla eyaletinde 113 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.



Apple, geçtiğimiz senelerde batarya nedeniyle iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığı ortaya çıkmış ve bu nedenden dolayı açılan davalardan biri geçtiğimiz ay sonuçlandı. Apple, daha önce ödediği 12 milyon dolarlık tazminata ek olarak 113 milyon dolarlık bir başka cezaya çarptırıldı. Aynı olay sonucunda açılan bir başka davada da şirket 500 milyon dolar tazminat ödemesi yapmak zorunda kalmıştı.

Avrupa tüketici kuruluşları haksız ve yanıltıcı ticari uygulamalarla iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerini Apple tarafından değersizleştirmeye çalıştığı ifade edildi. Avrupalı ​​tüketici örgütleri, Belçika ve İspanya'da bu model akıllı telefonlara sahip kişilere 60'ar Euro'luk bir tazminat ödemesi yapılması için Apple'a dava açtı. Bununla birlikte benzer hukuki süreçlerin çok yakında İtalya ve Portekiz'de de başlatılacağı açıklandı.

