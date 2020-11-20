Apple yeni güncellemesini yayınladı!

Apple, iOS 14.2.1 güncellemesini bütün kullanıcıların kullanabileceği şekilde yayına verdi.

Kullanıcıların bir önceki sürümde yaşadığı sıkıntılar yeni güncelleme ile birlikte ortadan kaldırıldı.

iOS 14.2.1 güncellemesi ile iPhone 12 Mini'de yaşanan ekran kilitlenmesi sorunu çözüldü. Çözüme kavuşturulan sorunlardan biri de iPhone cihazlarda MMS mesajlarının teslim edilememesi sorunu oldu.



Ana ekrandan Ayarlar'a girdikten sonra Genel'e tıklayın. Yazılım Güncellemesi'ni seçin. İndir ve yükle seçeneğine tıklayın. İstenmesi durumunda şifrenizi girin. Koşulları kabul edin ve indirmeyi onaylayın. İndirme otomatik olarak başlayacaktır.

