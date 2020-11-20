Apple yeni güncellemesini yayınladı!
Apple, iOS 14.2.1 güncellemesini tüm kullanıcılar için yayınladı.
GÜNDEM 20.11.2020, 01:59
Apple, iOS 14.2.1 güncellemesini bütün kullanıcıların kullanabileceği şekilde yayına verdi.
Kullanıcıların bir önceki sürümde yaşadığı sıkıntılar yeni güncelleme ile birlikte ortadan kaldırıldı.
iOS 14.2.1 güncellemesi ile iPhone 12 Mini'de yaşanan ekran kilitlenmesi sorunu çözüldü. Çözüme kavuşturulan sorunlardan biri de iPhone cihazlarda MMS mesajlarının teslim edilememesi sorunu oldu.
Ana ekrandan Ayarlar'a girdikten sonra Genel'e tıklayın. Yazılım Güncellemesi'ni seçin. İndir ve yükle seçeneğine tıklayın. İstenmesi durumunda şifrenizi girin. Koşulları kabul edin ve indirmeyi onaylayın. İndirme otomatik olarak başlayacaktır.
Kullanıcıların bir önceki sürümde yaşadığı sıkıntılar yeni güncelleme ile birlikte ortadan kaldırıldı.
iOS 14.2.1 güncellemesi ile iPhone 12 Mini'de yaşanan ekran kilitlenmesi sorunu çözüldü. Çözüme kavuşturulan sorunlardan biri de iPhone cihazlarda MMS mesajlarının teslim edilememesi sorunu oldu.
Ana ekrandan Ayarlar'a girdikten sonra Genel'e tıklayın. Yazılım Güncellemesi'ni seçin. İndir ve yükle seçeneğine tıklayın. İstenmesi durumunda şifrenizi girin. Koşulları kabul edin ve indirmeyi onaylayın. İndirme otomatik olarak başlayacaktır.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 20 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
Sayfalar Tümü