Apple Watch Series 6 görücüye çıktı! Fiyatlar cep yakıyor

Apple'ın akıllı saatleri Türkiye'de satışa sunuldu. Buna göre, Apple Watch Series 6'nın başlangıç fiyatı 3 bin 799 TL olurken, Apple Watch SE, 2 bin 699 başlangıç fiyatı ile mağaza raflarındaki yerini aldı.

Bugün satışa sunulan iki model, eylül ayında düzenlenen bir etkinlikte tanıtılmıştı.

iPhone 12 bekleyen takipçiler, bugün Apple akıllı saat modellerinin Türkiye'de satışa sunulması sürprizi ile karşılaştı.

Apple Watch Series 6, kanda oksijien sensörü uygulaması ile sevenlerinin karşısına çıktı. Mavi, gümüş, uzay grisi, altın ve gümüş renklerde satışa sunulan Apple Watch Series 6’nın 40 mm’lik (130-200 mm arası bilek ölçülerine uygun) modelinde 3 bin 799 TL olan fiyat etiketi, 44 mm’lik (140-210 mm arası bilek ölçülerine uygun) daha büyük modelinde ise 4 bin 49 TL oldu.

Apple’ın akıllı saatleri için çıkardığı yeni işletim sistemi watchOS 7 ile gelen Apple Watch Series 6, Family Setup, uyku takibi, otomatik el yıkama algılaması, yeni antrenman türleri ve özel saat kadranları oluşturabilme ve paylaşabilme özellikleriyle geliyor.

Apple’ın yeni akıllı saatinde yer alan kanda oksijen uygulaması, yerleşik olarak bulunan ve kan oksijenini yüzde 70 ve yüzde 100 arasında ölçmek için tasarlanan özel bir algoritmadan yararlanıyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden kanındaki oksijen düzeyinin nasıl değiştiğini, zaman içindeki eğilimleriyle takip edebiliyor.

