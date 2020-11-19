Apple ve Google'dan yeni adım! 100 kat daha hız olacak

ABD'nin iki önemli bilişim şirketi Apple ve Google, 6G teknolojisi için harekete geçti.

İki teknoloji devi, 6G üzerine çalışmalar yürüten Next G Alliance isimli bir gruba katıldı.

Charter Communications, Cisco, Hewlett Packard Enterprise, Intel, Keysight Technologies, LG Electronics, Mavenir, MITER ve VMware gibi markaların da üye olduğu grup, geçtiğimiz günlerde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Ayrıca 6G teknolojisi için gerçekleştirilen toplantıya dair detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

Olası 6G teknolojisinin, 5G'den en az 100 kat daha hızlı olması bekleniyor.

