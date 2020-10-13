Apple, tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 12 modellerini tanıtıyor
Apple, tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 12 modellerinin tanıtımına başladı. Teknoloji devinin CEO'su Tim Cook, yeni iPhone'ların özelliklerini anlatıyor.
GÜNDEM 13.10.2020, 20:43
ABD'li teknoloji şirketi Apple,"Hi, Speed" sloganıyla yeni ürünlerinin tanıtımına başladı. Apple CEO'su Tim Cook, ilk olarak HomePod mininin özelliklerini Apple hayranlarına anlatmaya başladı.
Yeni HomePod mini'ler iPhone telefonlara bağlanıp siri yardımı ile istediğiniz müzikleri çalabiliyorsunuz. Müthiş dizaynı ile evin her noktasında sesi aynı seviyede tutuyor. Ayrıca evdeki tüm cihazlara bağlantı kurabiliyor. "Kilimayı kapat", "Isıyı ayarla" gibi komutları alıyor.
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Yeni HomePod mini'ler iPhone telefonlara bağlanıp siri yardımı ile istediğiniz müzikleri çalabiliyorsunuz. Müthiş dizaynı ile evin her noktasında sesi aynı seviyede tutuyor. Ayrıca evdeki tüm cihazlara bağlantı kurabiliyor. "Kilimayı kapat", "Isıyı ayarla" gibi komutları alıyor.
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