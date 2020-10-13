Apple, tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 12 modellerini tanıtıyor

ABD'li teknoloji şirketi Apple,"Hi, Speed" sloganıyla yeni ürünlerinin tanıtımına başladı. Apple CEO'su Tim Cook, ilk olarak HomePod mininin özelliklerini Apple hayranlarına anlatmaya başladı.

Yeni HomePod mini'ler iPhone telefonlara bağlanıp siri yardımı ile istediğiniz müzikleri çalabiliyorsunuz. Müthiş dizaynı ile evin her noktasında sesi aynı seviyede tutuyor. Ayrıca evdeki tüm cihazlara bağlantı kurabiliyor. "Kilimayı kapat", "Isıyı ayarla" gibi komutları alıyor.

Devamı geliyor...

