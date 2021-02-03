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Apple kullananlar dikkat! Facebook takip bildirimi gönderiyor
Apple'ın yeni etkinlik izleme kuralları hayata geçmeye başlamasıyla sosyal medya platformları harekete geçti.
GÜNDEM 03.02.2021, 11:14
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ABD merkezli dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, yeni etkinlik izleme kuralları hayata geçmeye başladı.
Yeni belirlenen kurallara göre Apple'ın uygulama mağazası App Store’da yer alan bir uygulama ile kullanıcıların sanal alemdeki izleri takip edilemeyecek.
Bu kurallarla kapsamında iOS ile bağlantılı uygulamalarda kullanıcılarının dijital izleri takip edilemeyecek.
Bu takibin yapılabilmesi için uygulamalar artık kullanıcılardan izin almaları gerekiyor.
Sosyal medya devi Facebook, Apple'daki bu güvenlik kararından sonra iOS kullanıcılarına bildirim göndermeye başladı.
Facebook, iOS kullanıcılarına gönderdiği bildirimde takip izni isterken aynı zamanda bu isteğinin gerekçelerini de açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, dijital ortamında kişiye özel reklamlarla muhatap olmak için bu izni vermeniz gerekiyor.
Ayrıca Apple'ın getirdiği yeni kural gereği kullanıcıların bu bildirime olumsuz yanıt vermesi durumunda Facebook bu kullanıcıları izleyemeyecek. Öte yandan Apple’ın iOS 14.5’in nihai sürümünü 2021’in İlkbahar aylarında yayınlaması bekleniyor. Şirketler bu tarihten sonra izin alamamaları durumunda kullanıcılarını takip edemeyecek.
Diğer yandan Facebook bünyesinde faaliyet sürdüren WhatsApp'ın kullanıcılarının bilgileri için benzer bir gizlilik politikası uygulamaya çalışması tepki çekmişti.
Yeni belirlenen kurallara göre Apple'ın uygulama mağazası App Store’da yer alan bir uygulama ile kullanıcıların sanal alemdeki izleri takip edilemeyecek.
Bu kurallarla kapsamında iOS ile bağlantılı uygulamalarda kullanıcılarının dijital izleri takip edilemeyecek.
Bu takibin yapılabilmesi için uygulamalar artık kullanıcılardan izin almaları gerekiyor.
Sosyal medya devi Facebook, Apple'daki bu güvenlik kararından sonra iOS kullanıcılarına bildirim göndermeye başladı.
Facebook, iOS kullanıcılarına gönderdiği bildirimde takip izni isterken aynı zamanda bu isteğinin gerekçelerini de açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, dijital ortamında kişiye özel reklamlarla muhatap olmak için bu izni vermeniz gerekiyor.
Ayrıca Apple'ın getirdiği yeni kural gereği kullanıcıların bu bildirime olumsuz yanıt vermesi durumunda Facebook bu kullanıcıları izleyemeyecek. Öte yandan Apple’ın iOS 14.5’in nihai sürümünü 2021’in İlkbahar aylarında yayınlaması bekleniyor. Şirketler bu tarihten sonra izin alamamaları durumunda kullanıcılarını takip edemeyecek.
Diğer yandan Facebook bünyesinde faaliyet sürdüren WhatsApp'ın kullanıcılarının bilgileri için benzer bir gizlilik politikası uygulamaya çalışması tepki çekmişti.
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