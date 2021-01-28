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Apple iPhone'larla ilgili uyarıda bulundu
ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone telefonlarla ilgili önemli bir uyarı yaptı.
GÜNDEM 28.01.2021, 12:55
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple çok satan telefonları iPhone ile ilgili önemli bir uyarı yaptı.
Cupertino merkezli teknoloji şirketi Apple, bugün bir açıklama yaparak iPhone kullanıcılarını uyardı. Şirket ilk defa Apple markalı cihazların yarattığı radyo dalgasının kalp pili ve defibrilatörlere zarar verebileceğini açıkladı. Apple, “iPhone cihazlarında bulunan mıknatıs, malzeme ve radyo dalgaları elektromanyetik alan yaratabilir. Bu da çok yakınlaştırılması durumunda tıbbi cihazlardaki sensörlere zarar vermesine sebep olabilir” açıklamasını yaptı.
Birçok insanı yaşama tutan ve kalp atışını düzene sokarak herhangi bir aksaklık durumunda kurtarıcı olan kalp pili ve defibrilatöre bütün iPhone modellerinin zarar verebileceğini duyurdu Apple. Öte yandan önceki modellere göre daha fazla mıknatıs bulunan ve MagSafe isimli aksesuarlarını mıknatısla tutan iPhone 12’de de risk olduğu belirtildi.
Apple’ın açıkmalamasında, “Bu cihazlarla herhangi bir sorun yaşanmaması için iPhone’unuz ve MagSafe aksesuarınızı kalp pilinin olduğu bölgeden güvenli bir mesafede tutun. En az 15 santimetre ya da 30 santimetreden uzakta tutmakta fayda vardır. Daha detaylı bilgi için doktorunuzla ya da cihazın üreticisi ile irtibata geçin. Eğer bir rahatsızlık hissediyorsanız iPhone ya da MagSafe aksesuarlarını kullanmayın.
Cupertino merkezli teknoloji şirketi Apple, bugün bir açıklama yaparak iPhone kullanıcılarını uyardı. Şirket ilk defa Apple markalı cihazların yarattığı radyo dalgasının kalp pili ve defibrilatörlere zarar verebileceğini açıkladı. Apple, “iPhone cihazlarında bulunan mıknatıs, malzeme ve radyo dalgaları elektromanyetik alan yaratabilir. Bu da çok yakınlaştırılması durumunda tıbbi cihazlardaki sensörlere zarar vermesine sebep olabilir” açıklamasını yaptı.
Birçok insanı yaşama tutan ve kalp atışını düzene sokarak herhangi bir aksaklık durumunda kurtarıcı olan kalp pili ve defibrilatöre bütün iPhone modellerinin zarar verebileceğini duyurdu Apple. Öte yandan önceki modellere göre daha fazla mıknatıs bulunan ve MagSafe isimli aksesuarlarını mıknatısla tutan iPhone 12’de de risk olduğu belirtildi.
Apple’ın açıkmalamasında, “Bu cihazlarla herhangi bir sorun yaşanmaması için iPhone’unuz ve MagSafe aksesuarınızı kalp pilinin olduğu bölgeden güvenli bir mesafede tutun. En az 15 santimetre ya da 30 santimetreden uzakta tutmakta fayda vardır. Daha detaylı bilgi için doktorunuzla ya da cihazın üreticisi ile irtibata geçin. Eğer bir rahatsızlık hissediyorsanız iPhone ya da MagSafe aksesuarlarını kullanmayın.
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