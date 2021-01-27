Apple iPhone'lar için iOS 14.4 güncellemesini yayınladı
Apple, iPhone modelleri için yeni iOS güncellemesini kullanıma sundu.
GÜNDEM 27.01.2021, 09:59
1
Dünyaca ünü Amerika merkezli teknoloji devi Apple, yeni iOS güncellemesini kullanıcıların hizmetine sundu. Peki yeni güncelleme ile iPhone'larda neler değişiyor?
Yayınlanan güncellemeyle birçok hatanın giderilmesinin yanında uygulamaya bazı ek özellikler geldi.
Apple'nin iOS 14.4 güncellemesi ile iPhone'larda yapılan değişiklik şu şekilde:
- iPhone kamerası artık daha küçük QR kodlarını tanıyabiliyor.
- Ses bildirimlerine yönelik kulaklıkların doğru şekilde belirlenmesi için Ayarlar’da Bluetooth aygıt türünü sınıflandırma seçeneği geldi.
- iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde iPhone’daki kameranın yeni, orijinal Apple kamerası olarak doğrulanamadığı zamanki bildirimler eklendi.
- iPhone 12 Pro ile çekilen HDR fotoğraflarda görüntülerde yapaylıkların görünmesi sorunu giderildi.
- Fitness araç takımında güncellenmiş Aktivite verilerinin görüntülenmemesi sorunu ortadan kalktı.
- Klavye ile yazı yazarken gecikmelerin meydana gelmesi ve sözcük önerilerinin klavyede görünmemesi sorunu çözüldü.
- Klavye’nin Mesajlar’da doğru dilde ekrana gelmemesi sorunu sona erdi.
- Erişilebilirlik’te Anahtar Denetimi’nin etkinleştirilmesinin telefon aramalarının Kilitli Ekran’da yanıtlanmasını engellemesi sorunu ortadan kalktı.
Yayınlanan güncellemeyle birçok hatanın giderilmesinin yanında uygulamaya bazı ek özellikler geldi.
Apple'nin iOS 14.4 güncellemesi ile iPhone'larda yapılan değişiklik şu şekilde:
- iPhone kamerası artık daha küçük QR kodlarını tanıyabiliyor.
- Ses bildirimlerine yönelik kulaklıkların doğru şekilde belirlenmesi için Ayarlar’da Bluetooth aygıt türünü sınıflandırma seçeneği geldi.
- iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde iPhone’daki kameranın yeni, orijinal Apple kamerası olarak doğrulanamadığı zamanki bildirimler eklendi.
- iPhone 12 Pro ile çekilen HDR fotoğraflarda görüntülerde yapaylıkların görünmesi sorunu giderildi.
- Fitness araç takımında güncellenmiş Aktivite verilerinin görüntülenmemesi sorunu ortadan kalktı.
- Klavye ile yazı yazarken gecikmelerin meydana gelmesi ve sözcük önerilerinin klavyede görünmemesi sorunu çözüldü.
- Klavye’nin Mesajlar’da doğru dilde ekrana gelmemesi sorunu sona erdi.
- Erişilebilirlik’te Anahtar Denetimi’nin etkinleştirilmesinin telefon aramalarının Kilitli Ekran’da yanıtlanmasını engellemesi sorunu ortadan kalktı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 27 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|20
|44
|2. Fenerbahçe
|20
|42
|3. Galatasaray
|20
|39
|4. Gaziantep FK
|20
|35
|5. Alanyaspor
|20
|34
|6. Trabzonspor
|20
|33
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Karagümrük
|20
|30
|9. Malatyaspor
|20
|27
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Kasımpaşa
|20
|25
|13. Rizespor
|20
|25
|14. Sivasspor
|20
|24
|15. Başakşehir
|20
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|20
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|20
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|18
|38
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|18
|36
|4. Altay
|18
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Ankara Keçiörengücü
|18
|31
|7. Bursaspor
|18
|30
|8. Tuzlaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
|18
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|18
|19
|14. Menemen Belediyespor
|18
|19
|15. Akhisar Bld.Spor
|18
|16
|16. Balıkesirspor
|18
|16
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|41
|2. M. United
|19
|40
|3. Leicester City
|19
|38
|4. West Ham
|20
|35
|5. Liverpool
|19
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. Everton
|17
|32
|8. Arsenal
|20
|30
|9. Aston Villa
|17
|29
|10. Chelsea
|19
|29
|11. Southampton
|19
|29
|12. Leeds United
|19
|26
|13. Crystal Palace
|20
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Burnley
|18
|19
|16. Newcastle
|20
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|20
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Barcelona
|19
|37
|4. Sevilla
|19
|36
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Athletic Bilbao
|19
|24
|10. Celta de Vigo
|20
|24
|11. Cádiz
|20
|24
|12. Levante
|19
|23
|13. Getafe
|19
|23
|14. Valencia
|20
|20
|15. Eibar
|20
|20
|16. Real Valladolid
|20
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|20
|18
|19. Elche
|18
|17
|20. Huesca
|20
|13
Sayfalar Tümü