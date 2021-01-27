Apple iPhone'lar için iOS 14.4 güncellemesini yayınladı

Dünyaca ünü Amerika merkezli teknoloji devi Apple, yeni iOS güncellemesini kullanıcıların hizmetine sundu. Peki yeni güncelleme ile iPhone'larda neler değişiyor?

Yayınlanan güncellemeyle birçok hatanın giderilmesinin yanında uygulamaya bazı ek özellikler geldi.

Apple'nin iOS 14.4 güncellemesi ile iPhone'larda yapılan değişiklik şu şekilde:

- iPhone kamerası artık daha küçük QR kodlarını tanıyabiliyor.

- Ses bildirimlerine yönelik kulaklıkların doğru şekilde belirlenmesi için Ayarlar’da Bluetooth aygıt türünü sınıflandırma seçeneği geldi.

- iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde iPhone’daki kameranın yeni, orijinal Apple kamerası olarak doğrulanamadığı zamanki bildirimler eklendi.

- iPhone 12 Pro ile çekilen HDR fotoğraflarda görüntülerde yapaylıkların görünmesi sorunu giderildi.

- Fitness araç takımında güncellenmiş Aktivite verilerinin görüntülenmemesi sorunu ortadan kalktı.

- Klavye ile yazı yazarken gecikmelerin meydana gelmesi ve sözcük önerilerinin klavyede görünmemesi sorunu çözüldü.

- Klavye’nin Mesajlar’da doğru dilde ekrana gelmemesi sorunu sona erdi.

- Erişilebilirlik’te Anahtar Denetimi’nin etkinleştirilmesinin telefon aramalarının Kilitli Ekran’da yanıtlanmasını engellemesi sorunu ortadan kalktı.

