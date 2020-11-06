Apple bir telefondan daha desteğini çekiyor

ABD'nin büyük teknoloji şirketi Apple, bir iPhone modelinden daha desteğini çekecek.

Phone telefon modelleri için hazırlanan ilgili liste yenilenirken Apple yapılan açıklamaya göre, iPhone 5C artık hiçbir destek alamayacak.

Apple iPhone 5C'yi 20 Eylül 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştü.

Geçtiğimiz aylarda Apple, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın fişini çekmişti. iPhone 8 serisi, 22 Eylül 2017 tanıtılmıştı.

