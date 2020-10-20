Apple açıklamamıştı! İşte iPhone 12 ve 12 Mini'nin batarya değerleri
Apple, iPhone 12 ve iPhone 12 Mini cihazlarının batarya değerlerini açıklamamıştı. İşte iPhone 12 ve 12 Mini'nin batarya değerleri...
GÜNDEM 20.10.2020, 09:13
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Teknoloji devi Apple, geçen hafta düzenlediği lansmanda iPhone 12 ve iPhone 12 Mini hakkında duyurmadığı bilgi ortaya çıktı.
Brezilya Ulusal Telekomünikasyon Ajansı ANATEL’de sertifikaları ortaya çıkan iPhone 12 mini ve iPhone 12 cihazlarının batarya değerlerini kamuoyu ile paylaştı. iPhone 12 Mini’de 2 bin 227 mAh batarya bulunurken iPhone 12’de ise 2 bin 815 mAh’lik bir bataryaya sahip olduğu ortaya çıktı.
Yeni açıklanan verilere göre iPhone 12’nin bir önceki modele göre daha düşük bir pil değeri ile geldiğini gösteriyor. Zira Apple bir önceki modeli iPhone 11’de 3 bin 110 mAh’lik bataryaya yer vermişti.
Brezilya Ulusal Telekomünikasyon Ajansı ANATEL’de sertifikaları ortaya çıkan iPhone 12 mini ve iPhone 12 cihazlarının batarya değerlerini kamuoyu ile paylaştı. iPhone 12 Mini’de 2 bin 227 mAh batarya bulunurken iPhone 12’de ise 2 bin 815 mAh’lik bir bataryaya sahip olduğu ortaya çıktı.
Yeni açıklanan verilere göre iPhone 12’nin bir önceki modele göre daha düşük bir pil değeri ile geldiğini gösteriyor. Zira Apple bir önceki modeli iPhone 11’de 3 bin 110 mAh’lik bataryaya yer vermişti.
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