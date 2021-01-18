AÖO ve AÖL sınavları için geri sayım başladı! İşte sınav tarihleri...

Herhangi bir sebepten dolayı örgün öğretimine devam edemeyen kişilerin eğitimlerinin yarım kalmaması üzere okumuş oldukları AÖL ve ortaokula açıktan devam eden öğrencilerin kayıt olduğu AÖO için sınav tarihleri belli oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada Açık Öğretim Okulları'nın sınav tarihlerini duyurdu.



Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "1'inci dönem sınavları, 25 Şubat 2021de, 2. dönem sınavları, 25 Martta başlayacak” diye yazdı.



Bakan Selçuk, AÖL sınavlarının çevrim içi yani olarak yapılacağını duyurdu.

Sınavlar Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapacak.

AÖL 2021 kayıt yenileme tarihleri de kısa zamanda duyurulaK



Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’deII. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. pic.twitter.com/vRsblWDjnU

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 16, 2021



Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’deII. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. pic.twitter.com/vRsblWDjnU pushfn('ads'); — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 16, 2021

