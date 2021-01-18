AÖL yeni kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 AÖL kayıt tarihi…

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem yeni kayıtlar için geri satım başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, AÖL yeni kayıt işlemlerinin 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacağı kaydedildi.



2020-2021 Açık Öğretim Lisesi yeni kayıtları 31 Ağustos’ta başlayacak.

Kayıtlar için bilgilendirme https://www.aol.meb.gov.tr adresinden yapılacak.



* İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar.* Ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar.* Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar.* Öğrencilik durumu silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.* Yurt dışında öğrenim görmüş olup denklik belgesi alanlar.

