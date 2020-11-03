AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL nedir ne değildir?

AÖL sınavına giriş yapacak öğrencilerin sınav yerleri, 2 Aralık‘ta belli olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınavlarının 5-6 Aralık tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

AÖL 1. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette Yayınlanması: 02 Aralık 2020

AÖL 1. Dönem Sınavları: 05 Aralık 2020 Cumartesi – 06 Aralık 2019 Pazar

AÖL 1. Dönem Sınav Sonuçlarının İnternette Yayınlanması: 02 Ocak 2021

Açık Öğretim Lisesi ya da kısa adı ile açık lise veya AÖL, herhangi bir sebepten dolayı örgün öğretimine devam edemeyen kişilerin eğitimlerinin yarım kalmaması üzere okumuş oldukları lisedir.

Açık öğretim lisesi 1992 yılında alınan bir karar sonucunda kurulmuştur.

AÖL uzaktan öğretim esasına dayanmakta olup öğrenciler eğitimlerini basılı yayın, TV ve radyo yayınları vasıtası ile alırlar.

İlköğretim/ortaokul mezunu olanlarLisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrencilerAşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlarGenel lise veya mesleki liselerAnadolu öğretmen liseleriAskeri ve polis okullarıSağlık meslek liseleriAnadolu güzel sanatlar liseleriResmi ve özel Anadolu liseleriSosyal bilimler liseleriYabancı dil ağırlıklı liseler

Açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler, kitaplarını Halk Eğitim Merkezleri ve örgün liselerden temin edebilirler.

Ayrıca kitaplar ücretsiz olup Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilirler.

2012 yılında değişen Askerlik Kanunu gereği, Açık Öğretim Lisesi düz lise programında okuyan öğrenciler de askerliklerini tecil ettirebilecekler. Durumu aktif olan öğrenciler, toplam 12 döneme kadar tecillerini yaptırabiliyorlar. Bunun için koordinatör liselerde doldurulacak ek-c2 belgesini askerlik şubesine teslim etmek yeterli.

