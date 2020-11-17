AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 1. dönem sınav tarihi...

Örgün eğitimine devam edemeyenler için Açık Lise programı ile lise diplomasını alabildikleri AÖL sınavları için az bir zaman kaldı.

Liseyi dışarıdan bitirmek isteyen öğrenciler AÖL sınavlarının tarihini merak ediyor.



Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınavlarının 5-6 Aralık tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.



AÖL 1. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette Yayınlanması: 02 Aralık 2020

AÖL 1. Dönem Sınavları: 05 Aralık 2020 Cumartesi – 06 Aralık 2019 Pazar

AÖL 1. Dönem Sınav Sonuçlarının İnternette Yayınlanması: 02 Ocak 2021



Açık Öğretim Lisesi ya da kısa adı ile açık lise veya AÖL örgün öğretimine devam edemeyen öğrencilerin eğitimlerini dışarıdan sürdürmeleri için okudukları lise türüdür..

Açık öğretim lisesi 1992 yılında alınan bir karar sonucunda kurulmuştur.

AÖL'den mezun olabilmek için öğrencinin en az 8 dönem eğitim görmesi gerekmektedir.

Ayrıca derslerden alması gereken asgari toplam kredis ise 192 olması gerekir.



İlköğretim/ortaokul mezunu olanlarLisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrencilerAşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlarGenel lise veya mesleki liselerAnadolu öğretmen liseleriAskeri ve polis okullarıSağlık meslek liseleriAnadolu güzel sanatlar liseleriResmi ve özel Anadolu liseleriSosyal bilimler liseleriYabancı dil ağırlıklı liseler



Açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler, kitaplarını Halk Eğitim Merkezleri ve örgün liselerden temin edebilirler.

Ayrıca kitaplar ücretsiz olup Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilirler.



2012 yılında değişen Askerlik Kanunu gereği, Açık Öğretim Lisesi düz lise programında okuyan öğrenciler de askerliklerini tecil ettirebilmekteler.

AÖL öğrencileri toplam 12 döneme kadar tecillerini yaptırabilmekteler.

Bunun için ek-c2 belgesini askerlik şubesine teslim etmek yeterli.

