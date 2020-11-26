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AÖL sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Liseyi dışarıdan bitiren öğrenciler için AÖL sınavlarına çok az bir zaman kaldı. Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖL sınavına girecek adaylar sınav yerlerini ne zaman nasıl öğrenecekler.
GÜNDEM 26.11.2020, 12:06
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Herhangi bir sebepten dolayı örgün öğretimine devam edemeyen kişilerin eğitimlerinin yarım kalmaması üzere okumuş oldukları lise olan Açık Öğretim Lisesi sınavları tarihleri ve sınav yapılış şekli merak konusu olmuştu.
Öte yandan Açık Öğretim Lisesi Sınavlarına kısa bir süre kala sınava katılacak öğrenciler sınavın online mi yoksa yüz yüze mi yapılacağını merak ediyordu.
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi ya da kısa adı ile AÖL sınavlarının yüz yüze yapılacağını duyurdu.
AÖL I. Dönem sınav giriş yerleri 02 Aralık 2020 tarihinde ÖSYM sitesinden duyurulacak.
AÖL I. Dönem Sınavları ise 05 Aralık 2020 Cumartesi – 06 Aralık 2019 Pazar günü yapılacak.
Sonuçlar ise 02 Ocak 2021 ÖSYM tarafınfan duyurulacak.
Öte yandan Açık Öğretim Lisesi Sınavlarına kısa bir süre kala sınava katılacak öğrenciler sınavın online mi yoksa yüz yüze mi yapılacağını merak ediyordu.
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi ya da kısa adı ile AÖL sınavlarının yüz yüze yapılacağını duyurdu.
AÖL I. Dönem sınav giriş yerleri 02 Aralık 2020 tarihinde ÖSYM sitesinden duyurulacak.
AÖL I. Dönem Sınavları ise 05 Aralık 2020 Cumartesi – 06 Aralık 2019 Pazar günü yapılacak.
Sonuçlar ise 02 Ocak 2021 ÖSYM tarafınfan duyurulacak.
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