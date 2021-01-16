AÖL sınav tarihleri belli oldu! Bakan Selçuk'tan flaş açıklama...
Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs salgını nedeniyle AÖL sınav tarihleri için erteleme kararı almıştı. Peki Açık Öğretim Lisesi sınavlarının tarihi belli oldu.
GÜNDEM 16.01.2021, 15:01
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5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmişti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüsü yüzünden ertelenen AÖL sınavlarının yeni tarihini açıkladı.
AÖL 1. dönem sınavları 25 Şubat 2021'de, AÖL 2. dönem sınavları ise 25 Mart 2021’de tarihinde gerçekleştirilecek.
Bakan Selçuk'ın sosyal medyadan yaptığı duyuruya göre sınavlar online yapılacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüsü yüzünden ertelenen AÖL sınavlarının yeni tarihini açıkladı.
AÖL 1. dönem sınavları 25 Şubat 2021'de, AÖL 2. dönem sınavları ise 25 Mart 2021’de tarihinde gerçekleştirilecek.
Bakan Selçuk'ın sosyal medyadan yaptığı duyuruya göre sınavlar online yapılacak.
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