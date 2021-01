AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Açık lise sınav tarihi ne zaman?

AÖL 1. sınıf sınavları geçen hafta yapıldı. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Açık lise sınav tarihleri ve kayıt yenileme günleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Açık Öğretim Okulları 1. Dönem sınavları 25 Şubat 2021'de, 2. Dönem sınavları 25 Mart'ta başlayacağını duyurdu.

1. sınıfların sınavları geçen hafta yapıldı.

Kayıtlar için bilgilendirme https://www.aol.meb.gov.tr adresinden yapılacak.

* İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar.* Ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar.* Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar.* Öğrencilik durumu silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.* Yurt dışında öğrenim görmüş olup denklik belgesi alanlar.

T.C. Kimlik No Beyanı,Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm. ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar Diploma Kayıp Örneğinin aslı ile) ya da denklik belgesinin aslı,Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).

T.C. Kimlik No Beyanı,Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğrafAlan seçmeli sınıf sistemi, sınıf sistemi ve kredili sistemden ayrılan öğrenciler, tasdikname ve Başarı Durum Belgesinin aslı, (Ek 2 belgesi)Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).

T.C. Kimlik No Beyanı,Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,Eğitim Ataşeliklerinden veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan kredisi ve toplam dönemi yazılı denklik belgesinin aslı,Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslıKayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).D-Açık Öğretim Lisesinde Kayıtlı Ancak, Öğrencilik durumu “Silik” Olanların Başvuruları

Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı.E-Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılanlar (Belgeli Form C İşlemi)

T.C. Kimlik No Beyanı,Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdiknamenin aslı,Kayıt ücretinin yatırıldığı gösteren banka dekontunun aslı,Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).

T.C. Kimlik No Beyanı,Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,Mesleki Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdikname belgesinin aslı,Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).