AÖL kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? Açık lise sınav tarihleri...

Eğitim süresi 4 yıl 8 dönem olan Açık öğretim lisesi 2020/1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 22 Ocak'ta başlamıştı.

AÖL için öğrenciler kayıt işlemleri 15 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, anlaşmalı bankalara belirlenen kayıt ücretlerini yatırması gerekiyor.

Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti ilse 50 TL

5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecek.

Açık öğretim lisesi 2020-1. Dönem sınavları, çevrimiçi (online) olarak, 25 Şubat 2021 Perşembe günü başlayıp 01 Mart 2021 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar yapılacak.

* İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar.* Ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar.* Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar.* Öğrencilik durumu silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.* Yurt dışında öğrenim görmüş olup denklik belgesi alanlar.

