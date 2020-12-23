AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başlıyor!
Koronavirüs salgını nedeniyle AÖL sınav tarihleri için erteleme kararı alınmıştı. Peki Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman yapılacak? Kayıt işlemleri için ise henüz bir erteleme kararı alınmadı.
GÜNDEM 23.12.2020, 12:19
Herhangi bir nedenden ötürü örgün öğretimine devam edemeyen öğrencilerin eğitimlerinin yarım kalmaması üzere okumuş oldukları lise olan AÖL ile ilgili gelişmeler merak ediliyordu.
Açık Öğretim Lisesi ya da kısa adı ile AÖL sınavları koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmişti. Ancak kayıt ve kayıt yenilemeye ilişkin bir erteleme kararı alınmadı.
AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü tarihte yani 4 Ocak 2020'de başlayacak ve 31 Ocak’a kadar devam edecek.
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme: 4 - 31 Ocak 2021
2 . dönem ders seçme - güncelleme işlemleri: 6 Ocak - 8 Şubat 2021
2. dönem sınav merkezi güncelleme: 6 Ocak - 8 Şubat 2021
2. dönen sınav giriş belgelerinin yayımlanması: 24 Mart 2021
Açık lise dönem sonu sınavı: 27 - 28 Mart 2021
Açık Öğretim Lisesi ya da kısa adı ile AÖL sınavları koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmişti. Ancak kayıt ve kayıt yenilemeye ilişkin bir erteleme kararı alınmadı.
AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü tarihte yani 4 Ocak 2020'de başlayacak ve 31 Ocak’a kadar devam edecek.
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme: 4 - 31 Ocak 2021
2 . dönem ders seçme - güncelleme işlemleri: 6 Ocak - 8 Şubat 2021
2. dönem sınav merkezi güncelleme: 6 Ocak - 8 Şubat 2021
2. dönen sınav giriş belgelerinin yayımlanması: 24 Mart 2021
Açık lise dönem sonu sınavı: 27 - 28 Mart 2021
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