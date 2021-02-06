Son Dakika
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? 2021 Açık Lise sınav tarihleri
Çeşitli nedenlerle örgün eğitime devam edemeyen ve liseyi dışarıdan okuyan öğrencilerin heyecanla beklediği AÖL 1. dönem sınavlarının tarihi belli oldu. Peki 2021 Açık Lise sınav tarihleri ne zaman?
GÜNDEM 06.02.2021, 12:31
Lise eğitimini dışarıdan sürdüren binlerce öğrenci koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen MEB Açık Lise (AÖL) sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Konuyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.
Açık Öğretim Okulları sınavları çevrim içi yapılacak.
AÖL birinci dönem sınavları 25 Şubat 2021’de gerçekleştirilecek.
AÖL 2. Dönem sınavları ise, 25 Mart’ta yapılacakç
Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek
Açık Öğretim Okulları sınavları çevrim içi yapılacak.
AÖL birinci dönem sınavları 25 Şubat 2021’de gerçekleştirilecek.
AÖL 2. Dönem sınavları ise, 25 Mart’ta yapılacakç
Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 06 Şubat 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|22
|48
|2. Galatasaray
|22
|45
|3. Beşiktaş
|22
|45
|4. Trabzonspor
|22
|39
|5. Alanyaspor
|22
|38
|6. Hatayspor
|22
|35
|7. Gaziantep FK
|22
|35
|8. Karagümrük
|22
|34
|9. Antalyaspor
|22
|30
|10. Malatyaspor
|22
|29
|11. Göztepe
|22
|26
|12. Kasımpaşa
|22
|26
|13. Rizespor
|22
|26
|14. Sivasspor
|22
|25
|15. Konyaspor
|21
|24
|16. Başakşehir
|22
|24
|17. Kayserispor
|22
|23
|18. Erzurumspor
|22
|21
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|19
|40
|3. Samsunspor
|20
|40
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|19
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|20
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|47
|2. M. United
|22
|44
|3. Leicester City
|22
|42
|4. Liverpool
|22
|40
|5. West Ham
|22
|38
|6. Chelsea
|22
|36
|7. Everton
|20
|36
|8. Tottenham
|21
|33
|9. Aston Villa
|20
|32
|10. Arsenal
|22
|31
|11. Leeds United
|21
|29
|12. Southampton
|21
|29
|13. Crystal Palace
|22
|29
|14. Wolverhampton
|22
|26
|15. Brighton
|22
|24
|16. Newcastle
|22
|22
|17. Burnley
|21
|22
|18. Fulham
|21
|14
|19. West Bromwich
|22
|12
|20. Sheffield United
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Real Betis
|21
|30
|8. Granada
|21
|29
|9. Levante
|20
|26
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Deportivo Alaves
|22
|22
|16. Eibar
|21
|20
|17. Real Valladolid
|22
|20
|18. Osasuna
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16
Sayfalar Tümü