AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? 2021 Açık Lise sınav tarihleri

Lise eğitimini dışarıdan sürdüren binlerce öğrenci koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen MEB Açık Lise (AÖL) sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Konuyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.

Açık Öğretim Okulları sınavları çevrim içi yapılacak.

AÖL birinci dönem sınavları 25 Şubat 2021’de gerçekleştirilecek.

AÖL 2. Dönem sınavları ise, 25 Mart’ta yapılacakç

Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek

