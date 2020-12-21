Reklam

Son Dakika

AÖF sonuçları açıklanıyor mu? 2020 güz dönemi AÖF sınav sonuçları

AÖF sınav sonuçları için heyecan dorukta. Peki 2020 AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları bugün açıklanır mı? İşte detaylar

GÜNDEM 21.12.2020, 08:11
AÖF sonuçları açıklanıyor mu? 2020 güz dönemi AÖF sınav sonuçları
AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu binlerce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin gündeminde. 
Öğrenciler Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklerken AÖF vize sınavlarının ikinci ayağı bugün sona eriyor.

Öğrenciler AÖF'ün  bugün yapılacak güz dönemi sınavlarına esinav.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci şifresi ya da e-devlet şifresi ile Online sınavlara giriş yapabilecekler.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2020 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açık Öğretim Fakültesinden açıklama bekleniyor.

2020-2021 güz dönemi final sınavları 16-17 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.
2020-2021 bahar dönemi vize sınavları 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2020-2021 Bahar dönemi final sınavları 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak.
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek.

AÖF sınavlarına giren öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi meraka internette araştırıyor.
Geçtiğimiz yıl 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen AÖF sınav sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı.
AÖF sınav sonuçlarının 22 Aralık Salı gününden itibaren açıklanması bekleniyor.

İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yeni yapılan duyuruya göre güz dönemi vize sınavları online olarak gerçekleştirilecek.
AUZEF Güz dönemi ara dönem sınavları 21 Kasım -29 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılmıştı. 
Güz dönemi yarıyıl sonu sınavları 02-03 Ocak 2021 tarihlerinde,
Güz dönemi telafi sınavları 06-07 Şubat 2021 tarihlerinde,
Bahar dönemi ara sınavları 24-25 Nisan 2021 tarihlerinde,
Bahar dönemi yarıyıl sonu sınavları 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde,
Bahar dönemi yarıyıl sonu telafi sınavları 17-18 Temmuz 2021 tarihlerinde
AUZEF mezuniyet üç ders sınavı 08 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 21 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Konyaspor 11 15
13. Başakşehir 12 15
14. Rizespor 12 15
15. Antalyaspor 12 14
16. Gençlerbirliği 12 12
17. Sivasspor 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 15 27
2. Tuzlaspor 13 27
3. Altınordu 14 27
4. Altay 14 26
5. Giresunspor 14 26
6. Samsunspor 14 24
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 13 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Brighton 14 12
17. Fulham 14 10
18. Burnley 12 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11