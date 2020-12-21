AÖF sonuçları açıklanıyor mu? 2020 güz dönemi AÖF sınav sonuçları

AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu binlerce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin gündeminde.

Öğrenciler Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklerken AÖF vize sınavlarının ikinci ayağı bugün sona eriyor.



Öğrenciler AÖF'ün bugün yapılacak güz dönemi sınavlarına esinav.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci şifresi ya da e-devlet şifresi ile Online sınavlara giriş yapabilecekler.



Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2020 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açık Öğretim Fakültesinden açıklama bekleniyor.



2020-2021 güz dönemi final sınavları 16-17 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 bahar dönemi vize sınavları 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2020-2021 Bahar dönemi final sınavları 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak.

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek.



AÖF sınavlarına giren öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi meraka internette araştırıyor.

Geçtiğimiz yıl 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen AÖF sınav sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı.

AÖF sınav sonuçlarının 22 Aralık Salı gününden itibaren açıklanması bekleniyor.



İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yeni yapılan duyuruya göre güz dönemi vize sınavları online olarak gerçekleştirilecek.

AUZEF Güz dönemi ara dönem sınavları 21 Kasım -29 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılmıştı.

Güz dönemi yarıyıl sonu sınavları 02-03 Ocak 2021 tarihlerinde,

Güz dönemi telafi sınavları 06-07 Şubat 2021 tarihlerinde,

Bahar dönemi ara sınavları 24-25 Nisan 2021 tarihlerinde,

Bahar dönemi yarıyıl sonu sınavları 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde,

Bahar dönemi yarıyıl sonu telafi sınavları 17-18 Temmuz 2021 tarihlerinde

AUZEF mezuniyet üç ders sınavı 08 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

