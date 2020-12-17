AÖF sınavlarında internet sorunu yaşayanlar dikkat!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılıyor. Sınavlar internetten yapılınca bir takım sorunlar da baş gösterdi. Bazı öğrenciler sınavlarda internet sorunu yaşadı. Bunun üzerine AÖF yönetiminden ek sınav hakkı açıklaması geldi.

Özellikle 13 Aralık günü yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı öğrenciler sınavlarında sorun yaşadı. Sosyal medyada bu sorunun belirtilmesi üzerine AÖF’den ek sınav hakkı verileceği duyuruldu.

Açıklamada; “2020-2021 Güz Dönemi Çevrimiçi Ara sınavımızın ilk oturumu 12-14 Aralık tarihlerinde başarı ile yürütülmüştür. Bu tarihler arasında öğrencilerimiz diledikleri gün ve saatte, sorumlu oldukları derslerin sınavlarına girebilmiştir. 13 Aralık Pazar günü öğle saatlerinde, internet sunucuları üzerinde ülkemiz genelinde geçici bir yoğunluk yaşanmıştır. Yoğunluktan kaynaklı olarak erişim sorunu yaşanan derslerin sınavlarında öğrencilere 3 sınava giriş hakkına ilave sınava giriş hakkı tanınmıştır. Üniversitemiz ilgili birimleri ile sınav öncesi, süresince ve sonrasında hiçbir mağduriyet yaşanmaması için tüm çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunun bilgisine önleme sunulur” ifadeleri kullanıldı.

