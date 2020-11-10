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AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınavı online mı olacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde sınav takvimi belli oldu Peki AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınavı online mı olacak?
GÜNDEM 10.11.2020, 14:06
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Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencilerinin merakla beklediği sınav tarihlerini duyurdu.
2020- 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav takvimi erişime sunulurken sınavların Anadolu Üniversitesi Senatosunun 06/10/2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereği 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacağı açıklandı.
Sınav takvimi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri kayıt yenileme, DGS ve YKS kayıt işlemleri, ek yerleştirme gibi işlemlerin ardından gerçekleşti.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan öğrenciler, ilk sınavlarını 12-13 Aralık tarihlerinde olacak.
Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 16-17 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Güz Dönemi Ara Sınavı: 12-13 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2020
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 8 Ağustos 2021
Güz Dönemi Ara - 19 Ekim 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu - 04 Aralık 2020
Bahar Dönemi Ara - 01 Mart 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu - 19 Nisan 2021
Yaz Okulu Sınavı - 09 Temmuz 2021
2020- 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav takvimi erişime sunulurken sınavların Anadolu Üniversitesi Senatosunun 06/10/2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereği 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacağı açıklandı.
Sınav takvimi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri kayıt yenileme, DGS ve YKS kayıt işlemleri, ek yerleştirme gibi işlemlerin ardından gerçekleşti.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan öğrenciler, ilk sınavlarını 12-13 Aralık tarihlerinde olacak.
Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 16-17 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Güz Dönemi Ara Sınavı: 12-13 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2020
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 8 Ağustos 2021
Güz Dönemi Ara - 19 Ekim 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu - 04 Aralık 2020
Bahar Dönemi Ara - 01 Mart 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu - 19 Nisan 2021
Yaz Okulu Sınavı - 09 Temmuz 2021
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