AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi final sınavları...

Örgün olarak üniversite okumaya fırsatı bulamayan öğrenciler eğitim hayatlarını Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde sürdürüyor.

Açık Öğretim Fakültesi vize sınavlar 25 Aralık'ta açıklanmıştı.

AÖF güz dönemi final sınav tarihleri de belli oldu.

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara sınavları online yapılacak.

