AÖF sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Açık Öğretim FAkültesi sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

AÖF sınav sonuçları için gözler üniversiteden yapılacak açıklamaya çevrildi.

12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

Güz dönemi ara sınavına ilişkin itirazlar 24 Aralık 2020 günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen Açık Öğretim sınav sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı. Ancak 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen sınav sonuçları için henüz bir açıklama yapılmadı...

