AÖF sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
AÖF sınav sonuçları için nefesler tutuldu. AÖF güz dönemi sınavlarına giren adaylar sınav sonuçlarının bugün açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. Peki sınav sonuçları ne zaman kaçta açıklanacak?
GÜNDEM 25.12.2020, 09:51
Açık Öğretim FAkültesi sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.
AÖF sınav sonuçları için gözler üniversiteden yapılacak açıklamaya çevrildi.
12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.
Güz dönemi ara sınavına ilişkin itirazlar 24 Aralık 2020 günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen Açık Öğretim sınav sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı.
AÖF sınav sonuçları için gözler üniversiteden yapılacak açıklamaya çevrildi.
12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.
Güz dönemi ara sınavına ilişkin itirazlar 24 Aralık 2020 günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen Açık Öğretim sınav sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı.
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