AÖF sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? AÖF sonuçları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yani sınavları geçtiğimiz hafta sonu online olarak gerçekleştirildi.

Sınava giren yüzbinlerce öğrenci internet üzerinden AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor.

Geçtiğimiz yıl 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı.

Sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Açık Öğretim Fakültesi sınavında her bir ders için adaylar 30 soru soruldu ve 40 dakika süre verildi.

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021

