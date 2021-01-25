AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF dönem sonu sınav sonuçları...
AÖF final sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün itibariyle başladı. AÖF dönem sonu final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF bahar dönemi sınavları tarihi belli oldu mu? .
GÜNDEM 25.01.2021, 16:25
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler için güz dönemi final sınavı bugün sona eriyor..
Sınav sonuçların açıklanacağı tarihi iple çeken öğrenciler bahar dönemi sınav tarihlerini de merak ediyor.
AÖF takvimine göre 1. yarıyıl dersleri ile 5. yarıyılda okutulan fark dersleri 16-17-18 Ocak'ta, 3, 5, ve 7. yarıyıl derslerinin sınavları ise 23-24-25 Ocak'ta gerçekleştirildi..
16-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖF güz dönemi final sınavının sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçların bu Cuma açıklanmadı bekleniyor.
Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM e Kampüs Sistemi üzerinden erişilebiliyor. “https://ekampus.anadolu.edu.tr” adresinden TCKN ve şifre ile oturum açarak dersler üzerinden çıkmış sınav soruları ve cevapları görülebiliyor.
Ara sınavlar 21 Aralık'ta tamamlanmış ve sonuçlar da 25 Aralık'ta erişime açılmıştı.
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021
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Sınav sonuçların açıklanacağı tarihi iple çeken öğrenciler bahar dönemi sınav tarihlerini de merak ediyor.
AÖF takvimine göre 1. yarıyıl dersleri ile 5. yarıyılda okutulan fark dersleri 16-17-18 Ocak'ta, 3, 5, ve 7. yarıyıl derslerinin sınavları ise 23-24-25 Ocak'ta gerçekleştirildi..
16-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖF güz dönemi final sınavının sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçların bu Cuma açıklanmadı bekleniyor.
Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM e Kampüs Sistemi üzerinden erişilebiliyor. “https://ekampus.anadolu.edu.tr” adresinden TCKN ve şifre ile oturum açarak dersler üzerinden çıkmış sınav soruları ve cevapları görülebiliyor.
Ara sınavlar 21 Aralık'ta tamamlanmış ve sonuçlar da 25 Aralık'ta erişime açılmıştı.
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021
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