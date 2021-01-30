AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF final sonuçları nasıl öğrenilir?
16-17-18 ve 23-24-25 Ocak tarihleri arasında yapılan Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Peki AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
GÜNDEM 30.01.2021, 17:14
Merakla beklenen AÖF sonuçları açıklandı.
Sonuçlar, https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde şifre ve T.C kimlik numaralarınız ile AÖF sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi güz dönemi final oturumu, 16-17-18 ve 23-24-25 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi.
Güz dönemi final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrenciler arasında merak konusuydu
2021 AÖF final sınav sonuçları açıklandı.
Açık öğretim Fakültesi sınav sonuçlarını açıkladı. Sınav sonuçlarının Pazartesi erişime açılması bekleniyor. AÖF güz dönemi ara sınavları21 Aralık'ta sona ermiş sonuçlar 25 Aralık'ta duyurulmuştu.
Sonuçları aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz
Sonuçlar, https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde şifre ve T.C kimlik numaralarınız ile AÖF sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi güz dönemi final oturumu, 16-17-18 ve 23-24-25 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi.
Güz dönemi final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrenciler arasında merak konusuydu
2021 AÖF final sınav sonuçları açıklandı.
Açık öğretim Fakültesi sınav sonuçlarını açıkladı. Sınav sonuçlarının Pazartesi erişime açılması bekleniyor. AÖF güz dönemi ara sınavları21 Aralık'ta sona ermiş sonuçlar 25 Aralık'ta duyurulmuştu.
Sonuçları aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz
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