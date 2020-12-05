AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
2020-2021 eğitim öğretim yılı AÖF güz dönemi sınavları 12-13 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Sınava girecek adaylar AÖF sınav belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. İşte detaylar...
GÜNDEM 05.12.2020, 15:45
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AÖF güz dönemi ara sınavları için geri sayım başladı.
Ara sınavlar 12 Aralık Cumartesi ve 13 Aralık Pazar günü yapılacak.
Akademik takvime göre AÖF sınav giriş belgesi henüz erişime açılmadı.
Anadolu Üniversitesi 06/10/ 2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereği 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacağını duyurdu.
Açık Öğretim dönem sonu sınavları ile ilgili karar ise ileri bir tarihte duyurulacak
AÖF Güz Dönemi ara sınavları 12 - 13 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. AÖF ara sınavları çevrimiçi (online) olacak mı merak konusu.
AÖF Güz Dönemi final sınavları ise 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde olacak.
Sınav giriş belgesi yayınlandığı andan itibaren yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Ara sınavlar 12 Aralık Cumartesi ve 13 Aralık Pazar günü yapılacak.
Akademik takvime göre AÖF sınav giriş belgesi henüz erişime açılmadı.
Anadolu Üniversitesi 06/10/ 2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereği 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacağını duyurdu.
Açık Öğretim dönem sonu sınavları ile ilgili karar ise ileri bir tarihte duyurulacak
AÖF Güz Dönemi ara sınavları 12 - 13 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. AÖF ara sınavları çevrimiçi (online) olacak mı merak konusu.
AÖF Güz Dönemi final sınavları ise 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde olacak.
Sınav giriş belgesi yayınlandığı andan itibaren yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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