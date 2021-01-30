AÖF sınav açıklandı! AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?

Merakla beklenen AÖF sonuçları açıklandı.

Sonuçlar, https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde şifre ve T.C kimlik numaralarınız ile AÖF sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi güz dönemi final oturumu, 16-17-18 ve 23-24-25 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi.

Güz dönemi final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrenciler arasında merak konusuydu

2021 AÖF final sınav sonuçları açıklandı.

Açık öğretim Fakültesi sınav sonuçlarını açıkladı. Sınav sonuçlarının Pazartesi erişime açılması bekleniyor. AÖF güz dönemi ara sınavları21 Aralık'ta sona ermiş sonuçlar 25 Aralık'ta duyurulmuştu.

Sonuçları aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz

