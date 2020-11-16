Son Dakika
AÖF öğrencileri dikkat! AÖF not geçme sistemini değiştirdi
Anadolu üniveristesi AÖF sınıfları için geçiş notunu yükseltmişti. Bir açıklama da Atatürk Üniversitesi'nden geldi. Not sistemini değiştiren üniversite kararın kalite yükselmesi olduğunu duyurdu.
GÜNDEM 16.11.2020, 16:34
Atatürk Üniversite'sinde yapılan açıklamada kararın Açıköğretim programındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için alındığını kaydedildi.
Haberi internet adresi üzerinden duyuran üniversite geçme notunun 30 dan 35 e çıktığını duyurdu.
Üniversitelerde notların karşılığı harf olarak verilmektedir.
AA, AB, BA, BB, BC, CB, CC, CD, DC, DD, DF, FD ve FF ‘ten oluşan notların bir de 4’lük sistemde karşılıkları var.
AA 4,00 GeçtiAB 3,70 GeçtiBA 3,30 GeçtiBB 3,00 Geçti61 – 65 BC 2,70 GeçtiCB 2,30 GeçtiCC 2,00 GeçtiCD 1,70 Ortalamaya Bazlı GeçtiDC 1,30 Ortalamaya Bazlı GeçtiDD 1,00 Ortalamaya Bazlı GeçtiFF 0,00 Kaldı
Anadolu Üniversitesi de daha önce 30 sınırında olan FF notunu 35 e yükseltmişti.
Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavları: 30 Kasım – 11 Aralık 2020
AUZEF vize sınavları: 21-29 Kasım
Anadolu Üniversitesi vize sınavları: 12 Aralık ‘tan itibaren.
Haberi internet adresi üzerinden duyuran üniversite geçme notunun 30 dan 35 e çıktığını duyurdu.
Üniversitelerde notların karşılığı harf olarak verilmektedir.
AA, AB, BA, BB, BC, CB, CC, CD, DC, DD, DF, FD ve FF ‘ten oluşan notların bir de 4’lük sistemde karşılıkları var.
AA 4,00 GeçtiAB 3,70 GeçtiBA 3,30 GeçtiBB 3,00 Geçti61 – 65 BC 2,70 GeçtiCB 2,30 GeçtiCC 2,00 GeçtiCD 1,70 Ortalamaya Bazlı GeçtiDC 1,30 Ortalamaya Bazlı GeçtiDD 1,00 Ortalamaya Bazlı GeçtiFF 0,00 Kaldı
Anadolu Üniversitesi de daha önce 30 sınırında olan FF notunu 35 e yükseltmişti.
Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavları: 30 Kasım – 11 Aralık 2020
AUZEF vize sınavları: 21-29 Kasım
Anadolu Üniversitesi vize sınavları: 12 Aralık ‘tan itibaren.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 16 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
Sayfalar Tümü