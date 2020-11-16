AÖF öğrencileri dikkat! AÖF not geçme sistemini değiştirdi

Atatürk Üniversite'sinde yapılan açıklamada kararın Açıköğretim programındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için alındığını kaydedildi.

Haberi internet adresi üzerinden duyuran üniversite geçme notunun 30 dan 35 e çıktığını duyurdu.

Üniversitelerde notların karşılığı harf olarak verilmektedir.

AA, AB, BA, BB, BC, CB, CC, CD, DC, DD, DF, FD ve FF ‘ten oluşan notların bir de 4’lük sistemde karşılıkları var.

AA 4,00 GeçtiAB 3,70 GeçtiBA 3,30 GeçtiBB 3,00 Geçti61 – 65 BC 2,70 GeçtiCB 2,30 GeçtiCC 2,00 GeçtiCD 1,70 Ortalamaya Bazlı GeçtiDC 1,30 Ortalamaya Bazlı GeçtiDD 1,00 Ortalamaya Bazlı GeçtiFF 0,00 Kaldı

Anadolu Üniversitesi de daha önce 30 sınırında olan FF notunu 35 e yükseltmişti.

Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavları: 30 Kasım – 11 Aralık 2020

AUZEF vize sınavları: 21-29 Kasım

Anadolu Üniversitesi vize sınavları: 12 Aralık ‘tan itibaren.

