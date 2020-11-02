AÖF öğrencileri dikkat! Açıköğretim Fakültesi sınav takvimi belli oldu

2020- 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav takvimi adayların erişimine sunuldu.

Sınav takvimi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri kayıt yenileme, DGS ve YKS kayıt işlemleri, ek yerleştirme gibi işlemlerin ardından gerçekleşti.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan öğrenciler, ilk sınavlarını 12-13 Aralık tarihlerinde olacak.

Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 16-17 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Güz Dönemi Ara Sınavı: 12-13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2020

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 8 Ağustos 2021



Güz Dönemi Ara - 19 Ekim 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu - 04 Aralık 2020

Bahar Dönemi Ara - 01 Mart 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu - 19 Nisan 2021

Yaz Okulu Sınavı - 09 Temmuz 2021

