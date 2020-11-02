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AÖF öğrencileri dikkat! Açıköğretim Fakültesi sınav takvimi belli oldu
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde sınav takvimi belli oldu. İşte AÖF sınav takvimi ve AÖF sınavı hakkında merak edilenler...
GÜNDEM 02.11.2020, 10:03
2020- 2021 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav takvimi adayların erişimine sunuldu.
Sınav takvimi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri kayıt yenileme, DGS ve YKS kayıt işlemleri, ek yerleştirme gibi işlemlerin ardından gerçekleşti.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan öğrenciler, ilk sınavlarını 12-13 Aralık tarihlerinde olacak.
Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 16-17 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Güz Dönemi Ara Sınavı: 12-13 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2020
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 8 Ağustos 2021
Güz Dönemi Ara - 19 Ekim 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu - 04 Aralık 2020
Bahar Dönemi Ara - 01 Mart 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu - 19 Nisan 2021
Yaz Okulu Sınavı - 09 Temmuz 2021
Sınav takvimi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri kayıt yenileme, DGS ve YKS kayıt işlemleri, ek yerleştirme gibi işlemlerin ardından gerçekleşti.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan öğrenciler, ilk sınavlarını 12-13 Aralık tarihlerinde olacak.
Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 16-17 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Güz Dönemi Ara Sınavı: 12-13 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2020
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 8 Ağustos 2021
Güz Dönemi Ara - 19 Ekim 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu - 04 Aralık 2020
Bahar Dönemi Ara - 01 Mart 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu - 19 Nisan 2021
Yaz Okulu Sınavı - 09 Temmuz 2021
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