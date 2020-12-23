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AÖF güz dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Geçtiğimiz 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen AÖF sınav sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı. AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı?
GÜNDEM 23.12.2020, 10:49
19 Aralık'ta başlayan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim , İktisat ve İşletme Fakülteleri güz dönemi sınavları 21 Aralık günü tamamlanmıştı.
AÖF sınavlarının Pazartesi sona ermesinin ardından öğrenciler AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor.
Açık Öğretim Fakültesi AÖF 2020 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
Ancak 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen AÖF sınav sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı.
Açık Öğretim fakültesinden yapılan açıklamada Güz Dönemi Ara Sınavlarına ilişkin sürecin devam ettiği sınav sonuçlarının en kısa sürede açıklanacağını duyurdu
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrenciler için Güz Dönemi Final Sınavları, 16 Ocak 2021 Cumartesi ve 15 Ocak 2021 Pazar günlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF sınavlarının Pazartesi sona ermesinin ardından öğrenciler AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor.
Açık Öğretim Fakültesi AÖF 2020 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
Ancak 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen AÖF sınav sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı.
Açık Öğretim fakültesinden yapılan açıklamada Güz Dönemi Ara Sınavlarına ilişkin sürecin devam ettiği sınav sonuçlarının en kısa sürede açıklanacağını duyurdu
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrenciler için Güz Dönemi Final Sınavları, 16 Ocak 2021 Cumartesi ve 15 Ocak 2021 Pazar günlerinde gerçekleştirilecek.
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