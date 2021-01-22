AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman yapılacak?

2020-2021 eğitim dönemi AÖF güz dönemi final sınavları devam ediyor.

Güz dönemi dönem sonu sınavları 16-17 Ocak 2021 de başlamıştı.

3, 5 ve 7. yarı yıl dersleri için tarih ise 23-24-25 Ocak 2021

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamada; güz dönemi final sınavının online olarak yapılacağı duyuruldu.

Bahar dönemi arası sınavı: 10-11 Nisan 2021

Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 29-30 Mayıs 2021

Yaz okulu sınavı: 8 Ağustos 2021

SINAV GİRİŞ SAYFASI



AÖF sınav giriş bilgileri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlandı.

Yapılan açıklamada, ‘2020-2021 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları Sınav Giriş Bilgisine Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişebilirsiniz.’ denildi.

