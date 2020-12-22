AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman yapılacak?

Türkiye'de ilk, orta, lisenin yanısıra üniversitelerde koronavirüs gölgesi altında eğitim öğretimlerine online olarak devam ediyor.

Büyük bir merakla beklenilen Açık Öğretim Fakültesi AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları için geri sayım başladı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrenciler için Güz Dönemi Final Sınavları, 16 Ocak 2021 Cumartesi ve 15 Ocak 2021 Pazar günlerinde yapılacak..



2020-2021 güz dönemi final sınavları 16-17 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 bahar dönemi vize sınavları 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2020-2021 Bahar dönemi final sınavları 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak.

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek.



AÖF final sınavlarına ilişkin sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.

Sınav giriş tarihleri ve sınav giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi tarafından sınav tarihinden bir hafta önce öğrencilerin erişimine açılıyor.

