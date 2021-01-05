AÖF güz dönemi final sınavı tarihleri belli oldu!

AÖF final sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı.

12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleşen AÖF sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler final sınav tarihine çevrildi.

On binlerce öğrenci şimdi de Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınav tarihlerini sorguluyor.

AÖF güz dönemi final sınav tarihleri belli oldu.

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara sınavları online yapılacak.

