AÖF final sınavları bugün başladı? Online sınav nasıl yapılacak?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi final sınavları bugün yapılıyor.

Sınava katılacak öğrenciler sınav giriş belgelerini Anadolu Üniversitesi'nin https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden alabilecekler.

2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde yapılmıştı.

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

Sınavlar Anadolu Üniversitesi Senatosunun 06/10/2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereği çevrimiçi (online) olarak yapılacak.

Dönem sonu sınavı ile ilgili karar karar henüz belli olmadı.

3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri

23 Ocak 2021 Cumartesi24 Ocak 2021 Pazar25 Ocak 2021 Pazartesi

