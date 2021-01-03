AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? AÖF finalleri online mı?

Anadolu Üniversitesi’ne bağlı Açıköğretim Fakültesi ile eğitimini uzaktan tamamlayanlar için vizeler sona erdikten sonra sıradaki telaş AÖF finalleri oldu. 2021 Ocak ayı içerisinde yapılacak finaller öncesi öğrenciler çalışmalarını hızlandırdı. Üniversite yönetiminden AÖF 1.dönem final tarihleri geldi. Peki AÖF final sınavları ayın kaçında yapılacak?



AÖF 1.Dönem Finalleri, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için 16-17 Ocak tarihlerinde yapılacak.



Üniversite yönetiminden henüz bu konuda bir açıklama gelmese de, COVİD-19 salgını nedeniyle AÖF finallerinin yine online yapılması bekleniyor.

Ayrıca tıpkı vize sınavlarında olduğu gibi, YÖK’ün kararı doğrultusunda, sınavlarda kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin online sınavı iptal edilecek.

